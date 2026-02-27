LEX 18 Spanish report for Friday, Feb. 27 with Radio Vida

(LEX 18) — Aquí están los titulares de noticias de LEX 18 en español para el viernes 27 de febrero con Radio Vida:
- ACCIDENTE DEL CRUCERO DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA EN RICHMOND ROAD;
- DAÑOS EN LA OFICINA DE ANDY BARR;
- PRESUPUESTO DE KY APRUEBA LA CÁMARA;
- DEMANDA POR ACCIDENTE DE UPS;
- DEMANDA DEL DOJ SOBRE VOTANTES DE KY;
- CERRAR LAGUNA LEGAL DE MATRIMONIO INFANTIL; y
- FEBRERO TERMINA CON UN CLIMA MÁS CÁLIDO.
Sigue con LEX 18 para la cobertura diaria continua de los titulares principales en español.