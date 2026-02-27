Local National Weather Sports Traffic Watch Now
LEX 18 Spanish report for Friday, Feb. 27 with Radio Vida

(LEX 18) — Aquí están los titulares de noticias de LEX 18 en español para el viernes 27 de febrero con Radio Vida:

  • ACCIDENTE DEL CRUCERO DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA EN RICHMOND ROAD;
  • DAÑOS EN LA OFICINA DE ANDY BARR;
  • PRESUPUESTO DE KY APRUEBA LA CÁMARA;
  • DEMANDA POR ACCIDENTE DE UPS;
  • DEMANDA DEL DOJ SOBRE VOTANTES DE KY;
  • CERRAR LAGUNA LEGAL DE MATRIMONIO INFANTIL; y
  • FEBRERO TERMINA CON UN CLIMA MÁS CÁLIDO.

Sigue con LEX 18 para la cobertura diaria continua de los titulares principales en español.

