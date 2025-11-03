LEX 18 Spanish report for Monday, Nov. 3 with Radio Vida

LEXINGTON, Ky. (LEX 18) — Aquí están los titulares de noticias de LEX 18 en español para el lunes 3 de novembre con Radio Vida:

Jugador de EKU y su padre en corte;

Arrestan a hombre en tiroteo en Lexington;

Acusan a mujer por homicidio en agosto;

Incendio deja a uno sin hogar en Lexington;

Bajan banderas por exgobernadora;

Reynolds no buscará reelección; y

Semana inicia con neblina y clima suave.

Sigue con LEX 18 para la cobertura diaria continua de los titulares principales en español.

