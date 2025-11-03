Local National Weather Sports Traffic Watch Now
LEX 18 Spanish report for Monday, Nov. 3 with Radio Vida

LEXINGTON, Ky. (LEX 18) — Aquí están los titulares de noticias de LEX 18 en español para el lunes 3 de novembre con Radio Vida:

  • Jugador de EKU y su padre en corte;
  • Arrestan a hombre en tiroteo en Lexington;
  • Acusan a mujer por homicidio en agosto;
  • Incendio deja a uno sin hogar en Lexington;
  • Bajan banderas por exgobernadora;
  • Reynolds no buscará reelección; y
  • Semana inicia con neblina y clima suave.

Sigue con LEX 18 para la cobertura diaria continua de los titulares principales en español.

