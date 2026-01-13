Local National Weather Sports Traffic Watch Now
LEX 18 Spanish report for Tuesday, Jan. 13 with Radio Vida

(LEX 18) — Aquí están los titulares de noticias de LEX 18 en español para el martes 13 de enero con Radio Vida:

  • Accidente mortal en la carretera I-75 en el condado de Laurel;
  • Investigación de un incendio en el centro de Londres;
  • Demanda contra un capitán de la policía estatal de Kentucky por discriminación sexual;
  • El último concierto de Barry Manilow en Lexington; y
  • Clima ventoso y pronóstico de nieve.

Sigue con LEX 18 para la cobertura diaria continua de los titulares principales en español.

