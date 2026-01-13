LEX 18 Spanish report for Tuesday, Jan. 13 with Radio Vida

(LEX 18) — Aquí están los titulares de noticias de LEX 18 en español para el martes 13 de enero con Radio Vida:

Accidente mortal en la carretera I-75 en el condado de Laurel;

Investigación de un incendio en el centro de Londres;

Demanda contra un capitán de la policía estatal de Kentucky por discriminación sexual;

El último concierto de Barry Manilow en Lexington; y

Clima ventoso y pronóstico de nieve.

Sigue con LEX 18 para la cobertura diaria continua de los titulares principales en español.

