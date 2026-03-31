LEX 18 Spanish report for Tuesday, March 31 with Radio Vida

(LEX 18) — Aquí están los titulares de noticias de LEX 18 en español para el martes 31 de marzo con Radio Vida:
- Juez Anula Acusaciones de Juicio;
- Tres Mueren en Accidente en Río;
- Identifican Cuerpo en Ribera de KY;
- Revelan Causa de Muerte en Allanamiento;
- Ganador de Powerball Se Declara Inocente;
- Auditoría Revela Problemas en Asilos;
- Restauran Fondos para Biblioteca de Dolly; y
- Clima Cálido y Ventoso.
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