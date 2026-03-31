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LEX 18 Spanish report for Tuesday, March 31 with Radio Vida

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(LEX 18) — Aquí están los titulares de noticias de LEX 18 en español para el martes 31 de marzo con Radio Vida:

  • Juez Anula Acusaciones de Juicio;
  • Tres Mueren en Accidente en Río;
  • Identifican Cuerpo en Ribera de KY;
  • Revelan Causa de Muerte en Allanamiento;
  • Ganador de Powerball Se Declara Inocente;
  • Auditoría Revela Problemas en Asilos;
  • Restauran Fondos para Biblioteca de Dolly; y
  • Clima Cálido y Ventoso.

Sigue con LEX 18 para la cobertura diaria continua de los titulares principales en español.

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