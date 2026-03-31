LEX 18 Spanish report for Tuesday, March 31 with Radio Vida

(LEX 18) — Aquí están los titulares de noticias de LEX 18 en español para el martes 31 de marzo con Radio Vida:

Juez Anula Acusaciones de Juicio;

Tres Mueren en Accidente en Río;

Identifican Cuerpo en Ribera de KY;

Revelan Causa de Muerte en Allanamiento;

Ganador de Powerball Se Declara Inocente;

Auditoría Revela Problemas en Asilos;

Restauran Fondos para Biblioteca de Dolly; y

Clima Cálido y Ventoso.

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