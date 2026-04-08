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LEX 18 Spanish report for Wednesday, April 8 with Radio Vida

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(LEX 18) — Aquí están los titulares de noticias de LEX 18 en español para el miércoles 8 de abril con Radio Vida:

  • La víctima fue llevada al hospital con heridas que ponen en riesgo su vida;
  • Una mujer de 93 años perdió la vida en un accidente de auto en Lexington anoche;
  • La Sargento Técnico Ashley Pruitt, de 34 años, falleció el 12 de marzo cuando un avión tanque de reabastecimiento se estrelló en el oeste de Irak;
  • ¿Tienes que renovar tu licencia de conducir pronto?; y

  • A media semana, la alta presión domina y poco a poco empezaremos a sentir más calor.

Sigue con LEX 18 para la cobertura diaria continua de los titulares principales en español.

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