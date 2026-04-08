LEX 18 Spanish report for Wednesday, April 8 with Radio Vida

(LEX 18) — Aquí están los titulares de noticias de LEX 18 en español para el miércoles 8 de abril con Radio Vida:

La víctima fue llevada al hospital con heridas que ponen en riesgo su vida;

Una mujer de 93 años perdió la vida en un accidente de auto en Lexington anoche;

La Sargento Técnico Ashley Pruitt, de 34 años, falleció el 12 de marzo cuando un avión tanque de reabastecimiento se estrelló en el oeste de Irak;

¿Tienes que renovar tu licencia de conducir pronto?; y

A media semana, la alta presión domina y poco a poco empezaremos a sentir más calor.

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