LEX 18 Spanish report for Wednesday, April 8 with Radio Vida

(LEX 18) — Aquí están los titulares de noticias de LEX 18 en español para el miércoles 8 de abril con Radio Vida:
- La víctima fue llevada al hospital con heridas que ponen en riesgo su vida;
- Una mujer de 93 años perdió la vida en un accidente de auto en Lexington anoche;
- La Sargento Técnico Ashley Pruitt, de 34 años, falleció el 12 de marzo cuando un avión tanque de reabastecimiento se estrelló en el oeste de Irak;
- ¿Tienes que renovar tu licencia de conducir pronto?; y
A media semana, la alta presión domina y poco a poco empezaremos a sentir más calor.
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