LEX 18 Spanish report for Wednesday, Nov. 5 with Radio Vida

LEXINGTON, Ky. (LEX 18) — Aquí están los titulares de noticias de LEX 18 en español para el miércoles 5 de noviembre con Radio Vida:

  • Accidente aéreo en Louisville;
  • Escuelas JCPS cerradas;
  • Actualizaciones del accidente;
  • Alcalde critica respuesta de emergencia;
  • Disputa de jurisdicción tras rescate;
  • Colecta de alimentos en Maysville; 
  • Alimentos gratis para mascotas en Lexington; y
  • Semana ventosa y con cambios.

Sigue con LEX 18 para la cobertura diaria continua de los titulares principales en español.

