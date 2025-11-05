LEX 18 Spanish report for Wednesday, Nov. 5 with Radio Vida

LEXINGTON, Ky. (LEX 18) — Aquí están los titulares de noticias de LEX 18 en español para el miércoles 5 de noviembre con Radio Vida:

Accidente aéreo en Louisville;

Escuelas JCPS cerradas;

Actualizaciones del accidente;

Alcalde critica respuesta de emergencia;

Disputa de jurisdicción tras rescate;

Colecta de alimentos en Maysville;

Alimentos gratis para mascotas en Lexington; y

Semana ventosa y con cambios.

Sigue con LEX 18 para la cobertura diaria continua de los titulares principales en español.