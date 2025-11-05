LEX 18 Spanish report for Wednesday, Nov. 5 with Radio Vida

LEXINGTON, Ky. (LEX 18) — Aquí están los titulares de noticias de LEX 18 en español para el miércoles 5 de noviembre con Radio Vida:
- Accidente aéreo en Louisville;
- Escuelas JCPS cerradas;
- Actualizaciones del accidente;
- Alcalde critica respuesta de emergencia;
- Disputa de jurisdicción tras rescate;
- Colecta de alimentos en Maysville;
- Alimentos gratis para mascotas en Lexington; y
- Semana ventosa y con cambios.
Sigue con LEX 18 para la cobertura diaria continua de los titulares principales en español.