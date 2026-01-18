9 warming shelters open across Kentucky

(LEX 18) — There are currently nine respite centers and warming shelters open across the state of Kentucky, according to the Kentucky Emergency Management Division.
See the addresses for each location below:
- Christ Hands - Harlan, Ky.
- Located at 112 Railroad Street, Harlan, Ky.
- Harlan County
- Beacon of Hope - Winchester, Ky.
- Located at 850 Bypass Road, Winchester, Ky.
- Clark County
- Recovery Community Center - Winchester, Ky.
- Located at 400 Professional Avenue, Winchester, Ky.
- Clark County
- Jessamine County Homeless Coalition - Nicholasville, Ky.
- Located at 218 East Maple Street, Nicholasville, Ky.
- Jessamine County
- The Gathering Place - Georgetown, Ky.
- Located at 339 Bourbon Street, Georgetown, Ky.
- Scott County
- The Owsley County Court House - Boonevlle, Ky.
- Located at 339 Bourbon Street, Boonville, Ky.
- Owsley County
- The Salvation Army - Bowling Green, Ky.
- Located at 400 West Main Street Road, Bowling Green, Ky.
- Warren County
- Room in the INN - Bowling Green, Ky.
- Located at 401 West Main Street Avenue, Bowling Green, Ky.
- Warren County
- Lifeskills Wellness Center - Bowling Green, Ky.
- Located at 428 Center Street, Bowling Green, Ky.
- Warren County