Local National Weather Sports Traffic Watch Now
NewsCovering Kentucky

Actions

9 warming shelters open across Kentucky

Kentucky Warming Shelters
LEX 18
Kentucky Warming Shelters
Kentucky Warming Shelters
Posted

(LEX 18) — There are currently nine respite centers and warming shelters open across the state of Kentucky, according to the Kentucky Emergency Management Division.

See the addresses for each location below:

  1. Christ Hands - Harlan, Ky.
    • Located at 112 Railroad Street, Harlan, Ky.
    • Harlan County
  2. Beacon of Hope - Winchester, Ky.
    • Located at 850 Bypass Road, Winchester, Ky.
    • Clark County
  3. Recovery Community Center - Winchester, Ky.
    • Located at 400 Professional Avenue, Winchester, Ky.
    • Clark County
  4. Jessamine County Homeless Coalition - Nicholasville, Ky.
    • Located at 218 East Maple Street, Nicholasville, Ky.
    • Jessamine County
  5. The Gathering Place - Georgetown, Ky.
    • Located at 339 Bourbon Street, Georgetown, Ky.
    • Scott County
  6. The Owsley County Court House - Boonevlle, Ky.
    • Located at 339 Bourbon Street, Boonville, Ky.
    • Owsley County
  7. The Salvation Army - Bowling Green, Ky.
    • Located at 400 West Main Street Road, Bowling Green, Ky.
    • Warren County
  8. Room in the INN - Bowling Green, Ky.
    • Located at 401 West Main Street Avenue, Bowling Green, Ky.
    • Warren County
  9. Lifeskills Wellness Center - Bowling Green, Ky.
    • Located at 428 Center Street, Bowling Green, Ky.
    • Warren County
Copyright 2026 Scripps Media, Inc. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.

Report a typo

Positively LEX 18

Positively LEX18