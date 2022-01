High School SportsZone basketball highlights 1-14-22

Posted at 11:44 PM, Jan 14, 2022

BOYS PREP BASKETBALL Adair Co. 72, Bethlehem 67 Bardstown 85, East Jessamine 47 Bell Co. 58, Corbin 55 Bluegrass United Home 76, West Jessamine 68, OT Boyle Co. 43, Lincoln Co. 40 Burgin 62, Mercer Co. 40 Caldwell Co. 87, University Heights 78 Christian Fellowship 59, Ballard Memorial 51 Collins 65, Anderson Co. 37 Cooper 46, Boone Co. 32 Daviess Co. 58, Apollo 45 Elizabethtown 62, Central Hardin 60 Ev. Harrison, Ind. 62, Christian Co. 47 Fleming Co. 61, Rowan Co. 56 Frankfort Christian 62, Whitefield Academy 60 Frederick Douglass 68, Scott Co. 53 George Rogers Clark 99, Montgomery Co. 51 Hopkinsville 75, Madisonville-North Hopkins 61 Jackson Co. def. Red Bird, forfeit Lex. Bryan Station 83, Lex. Lafayette 48 Lloyd Memorial 76, Scott 49 Madison Central 57, Great Crossing 45 Menifee Co. 61, Prestonsburg 42 North Hardin 71, Breckinridge Co. 58 Oldham County 55, South Oldham 49 Owensboro 73, Owensboro Catholic 60 Powell Co. def. Owsley Co., forfeit Pulaski Co. 64, Southwestern 50 Robertson County 76, Pendleton Co. 47 Rockcastle Co. 56, Casey Co. 49 Russell 71, Greenup Co. 50 Simon Kenton 68, Walton-Verona 58 South Laurel 64, Williamsburg 59 Spencer Co. 53, Shelby Co. 50 Thomas Nelson 61, Nelson Co. 42 Warren East def. Warren Central, forfeit Wayne Co. 57, McCreary Central 51 Webster Co. 78, Dawson Springs 52 West Carter 52, Boyd Co. 46 Western Hills 76, Frankfort 61 Whitesville Trinity 67, Edmonson Co. 55 All A Classic 1st Region Murray 68, St. Mary 23 9th Region Cov. Holy Cross 71, St. Henry 65 15th Region Betsy Layne 48, East Ridge 42 Pikeville 69, Martin County 47 16th Region West Carter 52, Elliott Co. 46 Louisville Invitational Tournament Lou. Butler 63, Lou. Doss 61 Lou. Male 65, Lou. Ballard 59 POSTPONEMENTS AND CANCELLATIONS Conner vs. S. Dearborn, Ind., ppd. Cov. Latin vs. Royalmont Academy, Ohio, ccd. Pike Co. Central vs. Shelby Valley, ccd. Pineville vs. Harlan Co., ccd. GIRLS PREP BASKETBALL Anderson Co. 77, Collins 27 Apollo 50, Daviess Co. 44 Barren Co. 54, Russell Co. 30 Bullitt East 57, Bullitt Central 24 Butler Co. 45, Grayson Co. 20 Casey Co. 44, Rockcastle Co. 38 Conner 72, Boone Co. 26 Dixie Heights 70, Campbell Co. 38 Frankfort 44, Western Hills 32 Franklin Co. 68, Madison Central 49 Franklin-Simpson 61, Logan Co. 48 George Rogers Clark 58, Montgomery Co. 38 Grant Co. 63, Williamstown 27 Henry Co. 45, Gallatin Co. 32 Holmes 47, Beechwood 40 Lex. Bryan Station 67, Scott Co. 48 Lincoln Co. 34, Boyle Co. 31 Lou. Christian Academy 63, Hart Co. 31 Lou. Male 60, Lou. Ballard 30 Lou. Mercy 55, Lou. Butler 46 Paintsville 45, Johnson Central 35 South Oldham 55, Oldham County 35 Ursuline Academy, Ohio 74, Newport Central Catholic 48 All A Classic 4th Region Cumberland Co. 57, Russellville 45 16th Region West Carter 62, Elliott Co. 50 Big Lou Classic Martin County 62, Buckhorn 48 Kentucky 2A Tournament Mercer Co. 57, Taylor Co. 34 Rowan Co. 62, Harrison Co. 36 POSTPONEMENTS AND CANCELLATIONS Bowling Green vs. South Warren, ccd. Jackson Co. vs. Red Bird, ccd. Lou. Collegiate vs. IHS, ccd. Lou. Doss vs. Beth Haven, ccd. St. Patrick vs. Bath Co., ccd. Warren East vs. Warren Central, ccd.

