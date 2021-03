High School SportsZone District Championship basketball highlights 3-19-21

Posted at 12:06 AM, Mar 20, 2021

BOYS BASKETBALL District 10 Championship Muhlenberg County 47, Ohio Co. 24 District 11 Championship Meade Co. 61, Hancock Co. 42 District 12 Championship Grayson Co. 67, Butler Co. 53 District 18 Championship LaRue Co. 56, Hart Co. 40 District 19 Championship Bardstown 64, Washington Co. 55 District 20 Championship Campbellsville 47, Marion Co. 44 District 21 Championship Lou. Pleasure Ridge Park 99, Beth Haven 53 District 23 Championship Bullitt Central 59, Evangel Christian 56 District 27 Championship Lou. Trinity 57, Lou. Seneca 51 District 29 Championship Oldham County 70, North Oldham 55 District 30 Championship Collins 55, Anderson Co. 39 District 31 Championship Henry Co. 53, Owen Co. 51 District 33 Championship Conner 73, Ryle 47 District 34 Championship Dixie Heights 67, St. Henry 61 District 41 Championship Franklin Co. 76, Frankfort 59 District 42 Championship Frederick Douglass 59, Lex. Henry Clay 49 District 43 Championship Lex. Paul Dunbar 81, Lexington Catholic 68 District 44 Championship Madison Central 71, Madison Southern 58 District 52 Championship Harlan 61, Harlan Co. 55 District 57 Championship Paintsville 84, Johnson Central 73, 2OT District 60 Championship Belfry 72, Pike Co. Central 67 GIRLS BASKETBALL District 5 Semifinal Livingston Central def. Crittenden Co., forfeit Trigg Co. 45, Lyon Co. 42 District 7 Championship Hopkins Co. Central 46, Madisonville-North Hopkins 45 District 9 Championship Apollo 53, Owensboro Catholic 31 District 13 Championship Franklin-Simpson 53, Russellville 32 District 14 Championship Bowling Green 50, Greenwood 45 District 21 Championship Lou. Pleasure Ridge Park 54, Lou. Holy Cross 35 District 24 Championship Bullitt East 71, Lou. Mercy 42 District 32 Championship Walton-Verona 45, Grant Co. 37 District 35 Championship Notre Dame 62, Cov. Holy Cross 36 District 36 Championship Highlands 45, Newport Central Catholic 36 District 38 Championship Harrison Co. 51, Nicholas Co. 46 District 40 Championship George Rogers Clark 42, Montgomery Co. 38 District 41 Championship Franklin Co. 62, Great Crossing 52 District 42 Championship Scott Co. 44, Frederick Douglass 37 District 43 Championship Lex. Tates Creek 64, Lex. Lafayette 60, OT District 44 Championship Madison Southern 40, Madison Central 32 District 49 Championship North Laurel 63, Clay Co. 51 District 51 Championship Pineville 42, Knox Central 38 District 58 Championship Lawrence Co. 72, Floyd Central 58 District 59 Championship Pikeville 55, Shelby Valley 38

