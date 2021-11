High School SportsZone District Championship Highlights 11-12

Posted at 11:54 PM, Nov 12, 2021

KHSAA Tournament Second Round Class 1A Bethlehem 44, Lou. Holy Cross 0 Bishop Brossart 36, Nicholas Co. 0 Lou. Ky. Country Day 30, Frankfort 0 Newport Central Catholic 54, Dayton 6 Pikeville 28, Hazard 6 Raceland 28, Paintsville 14 Russellville 24, Crittenden Co. 7 Williamsburg 49, Pineville 13 Class 2A Beechwood 48, Cov. Holy Cross 0 Green Co. 32, Metcalfe Co. 12 Lex. Christian 61, Danville 13 Mayfield 55, Murray 6 Middlesboro 43, Breathitt Co. 33 Owensboro Catholic 36, Hancock Co. 0 Walton-Verona 27, Carroll Co. 7 West Carter 27, Martin County 19 Class 3A Bardstown 42, LaRue Co. 8 Belfry 21, Lawrence Co. 14 Bell Co. 28, Rockcastle Co. 8 East Carter 26, Ashland Blazer 16 Glasgow 48, Taylor Co. 13 Lou. Christian Academy 43, Mercer Co. 7 Mason Co. 8, Fleming Co. 0 Paducah Tilghman 31, Union Co. 28 Class 4A Allen Co.-Scottsville 35, Franklin-Simpson 28 Boyle Co. 47, Lexington Catholic 13 Corbin 42, Lincoln Co. 21 Franklin Co. 14, Lou. Central 8 Johnson Central 50, Letcher County Central 14 Logan Co. 39, Hopkinsville 37 Scott 43, Harrison Co. 7 Spencer Co. 7, John Hardin 5 Class 5A Bullitt Central 48, Lou. Fairdale 7 Cov. Catholic 35, Conner 14 Frederick Douglass 48, Scott Co. 7 Owensboro 43, Graves Co. 0 South Oldham 33, Lou. Atherton 3 South Warren 28, Bowling Green 3 Southwestern 27, Pulaski Co. 7 Woodford Co. 51, West Jessamine 16 Class 6A Daviess Co. 51, Henderson Co. 28 Lex. Paul Dunbar 41, Lex. Tates Creek 34 Lou. Male 56, Bullitt East 8 Lou. St. Xavier 18, Lou. DuPont Manual 16 Lou. Trinity 40, Lou. Ballard 0 Madison Central 41, Lex. Bryan Station 18 North Hardin 27, Central Hardin 21 Ryle 36, Dixie Heights 7

