High School SportsZone District Championship highlights 2-25-22

Posted at 11:52 PM, Feb 25, 2022

BOYS PREP BASKETBALL KHSAA District Championship District 7 Madisonville-North Hopkins 79, Hopkins Co. Central 55 District 9 Owensboro 59, Owensboro Catholic 49 District 11 Meade Co. 59, Hancock Co. 47 District 12 Grayson Co. 58, Whitesville Trinity 56 District 14 Warren Central 68, Bowling Green 42 District 15 Barren Co. 55, Glasgow 45 District 16 Clinton Co. 64, Cumberland Co. 54 District 18 LaRue Co. 75, Hart Co. 44 District 21 Lou. Pleasure Ridge Park 59, Lou. Fairdale 39 District 23 Evangel Christian 62, Bullitt Central 41 District 25 Lou. DuPont Manual 66, Lou. Central 48 District 27 Lou. Seneca 71, Lou. Trinity 63 District 29 Oldham County 65, North Oldham 56 District 33 Conner 55, Cooper 45 District 34 Dixie Heights 64, Lloyd Memorial 52 District 35 Cov. Catholic 96, Cov. Holy Cross 57 District 36 Highlands 82, Newport 64 District 38 Harrison Co. 70, Robertson County 45 District 41 Great Crossing 61, Western Hills 49 District 42 Frederick Douglass 57, Lex. Henry Clay 54, OT District 43 Lexington Catholic 47, Lex. Paul Dunbar 44 District 45 Boyle Co. 53, Lincoln Co. 45 District 46 West Jessamine 59, Mercer Co. 44 District 50 South Laurel 54, Corbin 47 District 54 Perry Co. Central 62, Hazard 48 District 57 Martin County 66, Paintsville 47 District 62 Elliott Co. 63, East Carter 51 District 63 Russell 57, Raceland 46 GIRLS PREP BASKETBALL KHSAA District Championship District 19 Bethlehem 65, Nelson Co. 43 District 21 Lou. Pleasure Ridge Park 57, Lou. Holy Cross 43 District 25 Lou. DuPont Manual 35, Lou. Central 34 District 29 South Oldham 83, North Oldham 48 District 30 Anderson Co. 56, Spencer Co. 34 District 31 Owen Co. 59, Henry Co. 29 District 41 Franklin Co. 61, Great Crossing 46 District 42 Lex. Henry Clay 58, Lex. Bryan Station 55 District 43 Lex. Lafayette 50, Lexington Catholic 41 POSTPONEMENTS AND CANCELLATIONS Ohio Co. vs. Muhlenberg County, ppd. to Feb 25th.

