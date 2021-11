Posted at 11:53 PM, Nov 26, 2021

KHSAA Tournament Semifinal Class 1A Pikeville 36, Raceland 7 Class 2A Beechwood 38, Mayfield 7 Lex. Christian 58, Middlesboro 0 Class 3A Belfry 48, East Carter 26 Class 4A Boyle Co. 54, Logan Co. 16 Johnson Central 42, Franklin Co. 24 Class 5A Frederick Douglass 35, Owensboro 7 South Warren 46, Woodford Co. 25 Class 6A Lou. Male 48, Lou. Trinity 21 Lou. St. Xavier 31, Madison Central 21

