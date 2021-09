High School SportsZone Week 6 Highlights 9-24-21

Posted at 11:51 PM, Sep 24, 2021

Allen Co.-Scottsville 33, Franklin-Simpson 21 Apollo 56, McCracken County 49 Ashland Blazer 53, Bourbon Co. 14 Bardstown 46, LaRue Co. 30 Belfry 43, Magoffin Co. 0 Berea 34, Jackson Co. 0 Betsy Layne 32, Phelps 12 Bishop Brossart 41, Ludlow 7 Boyle Co. 49, North Hardin 6 Bullitt Central 37, Lou. Fairdale 14 Bullitt East 33, Meade Co. 6 Butler Co. 22, McLean Co. 20 Caldwell Co. def. Ballard Memorial, forfeit Calloway Co. 41, Madisonville-North Hopkins 35 Campbellsville 34, Fort Knox 14 Carroll Co. 47, Lou. Shawnee 0 Central Hardin 38, Lou. Fern Creek 14 Collins 27, Madison Southern 19 Conner 34, Boone Co. 7 Cov. Catholic 31, Cooper 24, 3OT Cumberland Gap, Tenn. 38, Lynn Camp 6 Daviess Co. 71, Marshall Co. 7 Dayton 42, Fairview 8 Dayton def. Bracken Co., forfeit Dixie Heights 28, Highlands 21 East Carter def. Lawrence Co., forfeit Eminence 59, Switzerland Co., Ind. 14 Fairview def. Jenkins, forfeit Father Ryan, Tenn. 38, Bowling Green 14 Fleming Co. 28, Paris 18 Franklin Co. 56, Shelby Co. 8 Frederick Douglass 35, Scott Co. 0 George Rogers Clark 27, Campbell Co. 14 Glasgow 37, Greenwood 16 Graves Co. 55, Breckinridge Co. 7 Grayson Co. 50, Muhlenberg County 13 Green Co. 58, Clinton Co. 6 Henderson Co. 20, Paducah Tilghman 0 Holmes 50, Cov. Holy Cross 28 John Hardin 70, Lou. Valley 0 Letcher County Central 42, Perry Co. Central 6 Lewis Co. 40, Powell Co. 18 Lex. Bryan Station 43, Lex. Lafayette 0 Lex. Christian 31, Pikeville 14 Lex. Paul Dunbar 42, Russell 10 Lex. Sayre 42, Harlan 0 Lexington Catholic 38, Lex. Tates Creek 13 Logan Co. 13, Hopkinsville 12 Lou. Christian Academy 42, Mercer Co. 0 Lou. DeSales 42, Henry Co. 14 Lou. Doss 47, IHS 0 Lou. DuPont Manual 47, Lou. Ballard 14 Lou. Eastern 44, North Bullitt 29 Lou. Holy Cross 34, Providence, Ind. 7 Lou. Male 47, Lou. Butler 6 Lou. Pleasure Ridge Park 50, Lou. Western 0 Lou. Southern 28, Lou. Ky. Country Day 18 Lou. St. Xavier 35, Lou. Trinity 28 Martin County 40, Leslie Co. 7 Martin County def. Bath Co., forfeit Mayfield 55, Fort Campbell 0 Metcalfe Co. 41, Edmonson Co. 13 Middlesboro 52, Breathitt Co. 30 Montgomery Co. 49, Grant Co. 34 Morgan Co. 6, Knott Co. Central 0 Murray 56, Christian Co. 32 Nelson Co. 62, Caverna 14 North Oldham 17, Lou. Waggener 0 Owensboro 55, Ohio Co. 7 Owensboro Catholic 47, Hancock Co. 0 Pike Co. Central 54, Floyd Central 28 Prestonsburg 48, East Ridge 22 Pulaski Co. 35, Whitley Co. 20 Raceland 32, Greenup Co. 0 Rockcastle Co. 24, Estill Co. 14 Russell Co. 49, Warren Central 26 Russellville 43, Barren Co. 7 Scott 17, Rowan Co. 7 Simon Kenton 56, Connersville, Ind. 20 South Oldham 63, Lou. Jeffersontown 0 South Warren 20, Lou. Central 6 Southwestern 35, Lincoln Co. 14 Spencer Co. 48, Marion Co. 3 Taylor Co. 52, Casey Co. 35 Union Co. 50, Crittenden Co. 22 Walton-Verona 49, Gallatin Co. 8 West Carter 26, Shelby Valley 20 West Jessamine 26, East Jessamine 7 Williamsburg 21, Somerset 14

