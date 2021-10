High School SportsZone Week 7 Highlights 10-1-21

Posted at 11:53 PM, Oct 01, 2021

Allen Co.-Scottsville 49, McLean Co. 20 Anderson Co. 61, Lou. Jeffersontown 27 Barren Co. 15, Central Hardin 14 Bishop Brossart 14, Nicholas Co. 0 Bracken Co. 20, Paris 12 Breathitt Co. 48, Morgan Co. 8 Bullitt East 62, Danville 13 Conner 21, Highlands 13 Cooper 51, Madison, Ind. 19 Cov. Catholic 39, Boone Co. 6 Daviess Co. 51, McCracken County 20 Fleming Co. 42, Powell Co. 0 Franklin Co. 41, North Oldham 7 Graves Co. 64, Ohio Co. 6 Greenwood 39, Christian Co. 7 Hancock Co. 28, Butler Co. 22, OT Hazard 31, Somerset 0 Henderson Co. 20, Marshall Co. 0 Hopkinsville 44, Madisonville-North Hopkins 7 Jenkins def. Fort Knox, forfeit Johnson Central 42, Clay Co. 6 LaRue Co. 40, Thomas Nelson 15 Lawrence Co. 35, Boyd Co. 14 Letcher County Central 51, Harlan Co. 14 Lex. Bryan Station 40, Lex. Henry Clay 22 Lex. Lafayette 14, George Rogers Clark 3 Lex. Sayre 34, Williamsburg 17 Lou. Central 48, Shelby Co. 0 Lou. Christian Academy 41, Henry Co. 6 Lou. Fern Creek 28, Lou. DeSales 14 Lou. Holy Cross 45, Lou. Shawnee 0 Lou. St. Xavier 13, Ryle 3 Lou. Trinity 33, Cin. St. Xavier, Ohio 32 Madison Central 21, Pikeville 19 Madison Southern 28, East Jessamine 7 Mason Co. 32, Ludlow 9 Mayfield 35, Caldwell Co. 16 Mercer Co. 28, Western Hills 21 Montgomery Co. 41, Lloyd Memorial 6 Murray 64, Fort Campbell 6 Newport 48, Bellevue 0 North Bullitt 35, Lou. Seneca 0 North Hardin 41, Meade Co. 14 Owensboro Catholic 36, Todd Co. Central 0 Pendleton Co. 36, Lewis Co. 28 Perry Co. Central 17, Paintsville 14 Pulaski Co. 48, South Laurel 7 Raceland 38, Lincoln County, W.Va. 6 Rowan Co. 14, Holmes 8 Russellville 42, Fulton Co. 6 Scott Co. 14, Great Crossing 6 Shelby Valley 58, Prestonsburg 36 South Oldham 48, Lou. Atherton 14 South Warren 36, Bowling Green 7 Southwestern 32, North Laurel 7 Spencer Co. 48, Lou. Moore 8 Union Co. def. Webster Co., forfeit Walton-Verona 24, Carroll Co. 7 Wayne Co. 21, Casey Co. 14 West Carter 49, Bath Co. 15 Woodford Co. 60, West Jessamine 14

Copyright 2021 Scripps Media, Inc. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.