High School SportsZone Week 8 Highlights 10-8-21

Posted at 11:40 PM, Oct 08, 2021

Apollo 21, Henderson Co. 10 Ashland Blazer 31, East Carter 20 Bath Co. 40, East Ridge 32 Beechwood 56, Cov. Holy Cross 7 Bell Co. 46, Garrard Co. 34 Bethlehem 34, Lou. Holy Cross 0 Bishop Brossart 36, Bracken Co. 0 Boyle Co. 16, Lexington Catholic 10 Bullitt East 20, Lou. Fern Creek 6 Caldwell Co. 61, Fort Campbell 6 Carroll Co. 49, Trimble Co. 6 Collins 49, East Jessamine 13 Corbin 56, Knox Central 0 Danville 41, Somerset 21 Dayton 44, Bellevue 7 Dixie Heights 33, Simon Kenton 20 Fleming Co. 12, Mason Co. 7 Frankfort 53, Eminence 14 Great Crossing 51, Montgomery Co. 12 Green Co. 42, Warren Central 20 Henry Co. 18, Western Hills 7 Holmes 24, Boyd Co. 13 Hopkins Co. Central 30, Calloway Co. 29 John Hardin 14, Lou. Moore 0 Johnson Central 41, Perry Co. Central 0 Lawrence Co. 42, Pike Co. Central 6 Leslie Co. 33, Knott Co. Central 26 Letcher County Central 54, Clay Co. 18 Lex. Bryan Station 9, George Rogers Clark 7 Lex. Christian 55, Washington Co. 0 Lincoln Co. 29, Wayne Co. 0 Logan Co. 31, Madisonville-North Hopkins 13 Lou. Central 43, Lou. Waggener 6 Lou. Christian Academy 43, Lou. DeSales 21 Lou. Fairdale 26, Lou. Doss 6 Lou. Ky. Country Day def. Berea, forfeit Lou. Male 42, Lou. Southern 6 Lou. Pleasure Ridge Park 38, Lou. Butler 6 Lou. St. Xavier 42, Lou. DuPont Manual 10 Lou. Trinity 20, Lou. Ballard 17 Lou. Western 51, IHS 0 Madison Central 31, Oldham County 15 Martin County 49, Shelby Valley 20 Middlesboro def. Morgan Co., forfeit Murray 75, Ballard Memorial 6 Newport 21, Lloyd Memorial 14, OT Nicholas Co. 17, Paris 6 Owensboro Catholic 48, Butler Co. 12 Pikeville 43, Lex. Sayre 7 Powell Co. 20, Pendleton Co. 8 Pulaski Co. 40, North Laurel 16 Raceland 62, Betsy Layne 20 Russell 34, Greenup Co. 7 Ryle 44, Campbell Co. 11 Shelby Co. 20, North Oldham 7 South Oldham 54, North Bullitt 6 South Warren 41, McCracken County 0 Southwestern 50, Whitley Co. 16 Spencer Co. 54, Lou. Valley 0 West Carter 41, Prestonsburg 20 Williamsburg 48, Harlan 0 Woodford Co. 56, Madison Southern 20

