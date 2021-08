Posted at 12:01 AM, Aug 22, 2021

Beechwood 35, Lou. Fairdale 0 Boyle Co. 31, Lex. Tates Creek 6 East Carter 22, Montgomery Co. 20 Henry Co. 46, Lou. Atherton 23 Highlands 21, Bowling Green 18 Knox Central 30, Clay Co. 22 Pike Co. Central 20, Pendleton Co. 8 Taylor Co. 34, Rockcastle Co. 28

Copyright 2021 Scripps Media, Inc. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.