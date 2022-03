HSSZ Region Semifinal highlights

Posted at 11:43 PM, Mar 04, 2022

BOYS PREP BASKETBALL KHSAA Playoffs Regional Semifinal Region 1 McCracken County 58, Mayfield 32 Murray 64, Paducah Tilghman 34 Region 7 Lou. Ballard 61, Lou. St. Xavier 58 Lou. Male 72, Lou. Seneca 60 Region 11 Frederick Douglass 60, Madison Southern 54 Lex. Henry Clay 47, Great Crossing 43 GIRLS PREP BASKETBALL KHSAA Playoffs Regional Semifinal Region 3 Breckinridge Co. 42, Owensboro Catholic 34 Meade Co. 49, Apollo 37 Region 4 Bowling Green 50, Barren Co. 33 Franklin-Simpson 54, Metcalfe Co. 27 Region 5 Bethlehem 68, Central Hardin 59 Nelson Co. 57, Elizabethtown 52 Region 8 Anderson Co. 66, South Oldham 41 Owen Co. 43, Spencer Co. 24 Region 10 George Rogers Clark 45, Bishop Brossart 27 Montgomery Co. 49, Mason Co. 21 Region 12 Mercer Co. 76, Danville 69 Southwestern 43, Somerset 23 Region 13 Corbin 58, North Laurel 46 South Laurel 42, Jackson Co. 37 Region 15 Lawrence Co. 70, Paintsville 54 Pikeville 71, Martin County 47 Region 16 Ashland Blazer 52, Russell 49 Boyd Co. 57, Menifee Co. 53 KHSAA Regional Championship Region 2 Henderson Co. 53, Webster Co. 33 Region 9 Cooper 53, Ryle 45 Region 14 Letcher County Central 53, Owsley Co. 52

